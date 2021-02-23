Представители Чернобыльского заповедника обнародовали видео, на котором одинокий лось и стадо оленей гуляют в заснеженных лесах на территории ЧАЭС.

Соответствующие кадры появились в социальной сети заповедника.

"Игра в прятки", - подписали отснятые кадры с животными. На снимках видно, что лось, как только заметил приближение оператора, сразу убегает в лесную чащу. Стадо оленей, уже находившиеся в лесу, аккуратно наблюдает за представителем заповедника.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике объяснили, почему зима - вызов для животных зоны отчуждения. К примеру, снег является фактором снижения мобильности: скорость передвижения и расстояния существенно уменьшаются.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике стихами украинского поэта описали снежную погоду в зоне отчуждения. В частности, работники заповедника добавили к фотоснимку заснеженного заповедника строки из стихотворения "Ранний снег" украинского поэта и писателя Олекса Слисаренко.