Мониторинговая миссия ООН по правам человека привела данные о жертвах среди гражданского населения Донбасса в 2020 году в результате военных действий. Миссия зарегистрировала 70 случаев гибели и ранений мирных жителей.

Об этом сообщается в записи Мониторинговой миссии в Фейсбуке.

Как сказано в посте, люди погибли или были ранены в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов. Из 70 жертв восемь погибших (пять женщин и трое мужчин) и 62 раненых (30 мужчин, 23 женщины, шесть девочек и три мальчика). Из них 87% (семь погибших и 54 раненых) были на территории, контролируемой вооруженными группами, и 13% (один погибший и восемь раненых) – на территории, контролируемой правительством.

Также в посте сообщается, что на прошлой неделе глава Миссии Матильда Богнер посетила поселок шахты 6/7 в Горловке и деревню Сигнальное. Оба населенных пункта расположены вблизи линии соприкосновения на территории Донецкой области, контролируемой вооруженными группами. Несмотря на конфликт, в поселке шахты 6/7 все еще живут гражданские лица. Один из них, 64-летний мужчина, был тяжело ранен в результате попадания снаряда или мины в его дом вечером 2 февраля этого года.

В Сигнальном в тот же день в результате обстрела из легких вооружений пострадали несколько домов и хозяйственных построек. По словам местных жителей, количество обстрелов существенно увеличилось в начале этого года.

"Учитывая небольшое расстояние, разделяющее дома гражданских лиц и военные позиции по обе стороны от линии соприкосновения – часто это считанные сотни метров – риски для тех, кто не может или не хочет переселиться в более безопасное место, остаются колоссальными. Безопасность этих людей может быть гарантирована только при неукоснительном соблюдении режима прекращения огня и удалении военных позиций от населенных пунктов", - сказала Богнер.



На помним, на днях в СНБО заявили, что командирам дано разрешение открывать ответный огонь без согласования с вышестоящим командованием. "Страна" анализировала, что ждет Донбасс после этого заявления.

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