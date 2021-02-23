В Минздраве рассказали, что укол иглой является одной из самых распространенных травм среди медицинских работников.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, такое может произойти в любое время, среди самых распространенных случаев:

когда медицинский работник использует (52% случаев),

разбирает (19%) или утилизирует (22%) шприцы и иглы.

"Незащищенный контакт с контаминированными иглами, скальпелями, лезвиями, ножницами, разбитым стеклом и другими режущими предметами может стать причиной попадания инфицированной крови или других биологических жидкостей пациента на пораженные участки кожи или под ней", - говорят в Минздраве.

Также там отметили, что даже незначительные остатки крови являются риском для медицинских работников инфицироваться агентами, передающимися с кровью. В частности, ВИЧ (риск инфицирования 0,3%), гепатит B (6-30%) и гепатит C (1,8%).

Чтобы предупредить травмирование иглой, медработникам советуют:

соблюдать стандартные меры защиты для предупреждения инфекций и соблюдать гигиену рук;

предусмотреть безопасную последовательность манипуляций перед, во время и после использования острых устройств или их утилизации;

помещать иглы или другие острые предметы, независимо от их загрязнения биологическими жидкостями, в контейнеры с широким горлом для медицинских отходов категории В (они устойчивые к проколам и имеют соответствующую маркировку);

сотрудничать с руководством учреждения здравоохранения при выборе наиболее безопасных устройств для медицинских работников;

сообщать заведующему отделением или иному непосредственному руководителю о всех случаях травмы из-за укола иглой или порезов острым предметом;

участвовать в тренингах по профилактике травм.

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