Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало вакцинации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, Ляшко проинформировал главу государства, что 22 февраля в Украине были зарегистрированы две вакцины от COVID-19 - препараты Pfizer/BioNTech и Covishield.

Обращает внимание, что доклад Зеленскому делал не глава МОЗ Украины Степанов, который летал в Индию за вакциной, а главный санитарный врач страны Ляшко.

Главсанврач отметил, что первая партия вакцины Covishield в количестве 500 тыс. доз уже прибыла в Украину. Препарат из аэропорта "Борисполь" доставили на склад "Укрпромпостач", и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.

Ляшко отметил, что вакцина Covishield произведена на индийском заводе по лицензии AstraZeneca. Прививка этим препаратом проводится в два этапа.

Зеленский акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть.

Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего вакцинировать будут врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем - работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей и тому подобное.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной - никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата ", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Ляшко сообщил, что многие медицинские специалисты уже переболели коронавирусом, получив иммунитет на ближайшие месяцы.

Как уточнил санврач, на втором этапе в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных.

Зеленский также подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий.

Ранее "Страна" сообщала, что индийскую вакцину получат сначала пять областей и Киев.