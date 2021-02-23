Представители Минздрава привели статистику заболевания туберкулезом среду украинцев. За прошедший 2020 год в стране зарегистрировали 17 593 случая заболевания, что на 29,8% ниже, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, за 2019 год в Украине зарегистрировали 25 237 случаев туберкулеза. "В расчете на 100 тысяч населения показатель заболеваемости снизился с 60,1 до 42,2", - объяснили в ЦОЗ.

По предоставленным данным, заболеваемость туберкулезом среди детей до 17 лет в 2020 году снизилась на 32,1%. В 2019 году показатель заболеваемости составил 10,6 на 100 тысяч населения, а в 2020 году - 7,2 на 100 тысяч, или 803 и 540 в абсолютных числах соответственно.

Помимо этого, заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ/СПИДом в 2020 году уменьшилась на 35% - до 2860 случаев по сравнению с 4398 в 2019 году (соответственно до 6,9 с 10,5 на 100 тысяч населения).

"Сегодня в Украине туберкулез излечим, а лечение противотуберкулезными препаратами абсолютно бесплатное. Помните, что раннее выявление болезни и соблюдении правильного лечения - залог успешного выздоровления", - добавили в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что без надлежащего лечения в среднем 45% больных туберкулезом умирает. Хотя при ранней диагностике больной может вылечить туберкулез амбулаторно и никого не заразить.

Также напомним, сколько украинцев заболели туберкулезом в первый месяц 2021 года.