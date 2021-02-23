Врачи дали украинцам 5 советов, как избежать пищевого отравления
С начала 2021 в Украине зафиксировали 7 вспышек острой кишечной инфекции.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в соцсети Facebook.
Последнее сообщение поступило в эти выходные с Тернопольщины, где в детском саду отравились девять детей. У всех - средняя форма тяжести болезни. Двух детей госпитализировали, еще семеро лечатся амбулаторно.
Также, в январе зафиксировали вспышку сальмонеллеза, а в феврале вирусного гепатита А и ротавируса.
Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.
Обычно, острые кишечные инфекции вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.
Чаще всего возбудители находятся в сырой пищи животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), а также в немытых фруктах и овощах.
Самые распространенные симптомы острых кишечных инфекций - слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея.
Так, чтобы уберечься от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, надо следовать 5 правилам:
- поддерживайте чистоту;
- отделяйте сырую пищу от готовой;
- тщательно готовьте пищу;
- храните пищу по безопасной температуры;
- используйте безопасную воду и свежие продукты.
Ранее "Страна" сообщала, что в общежитии Луцкого технического университета выявили вспышку сальмонеллеза.
Также мы писали о том, как в польских куриных крылышках для Украины нашли сальмонеллу.