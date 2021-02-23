Китайская компания Huawei представила новый смартфон Huawei Mate X2, который имеет гибкий дисплей.

Об этом информирует CNBC.

Устройство станет одним из первых смартфонов Huawei, который сможет работать на собственной операционной системе HarmonyOS.

В середине смартфона установлен процессор Kirin 9000.

Более того, задняя камера Huawei Mate X2 имеет 4 сенсора для оптического зума и глубину резкости.

Версия с внутренней памятью 256 Гб будет стоить от 2785 долларов США, а модель в 512 Гб стартует от 2900 долларов. Продажи начнутся в Китае уже с 25 февраля.

Отмечается, что компания не объявила, что устройство будет также доступно на международных рынках.

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