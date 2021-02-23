Samsung показал сенсор изображений для своих смартфонов, который делает снимки более яркими
Южнокорейская компания Samsung представила сенсор изображений ISOCELL GN2, предназначенный для использования в камерах смартфонов.
Об этом сообщает Yonhap.
Именно ISOCELL GN2 является первым сенсором изображений Samsung, который использует технологию автофокуса Dual Pixel Pro.
Модели в 2,54 см и 2,85 см насчитывают 50 миллионов пикселей. При этом размер пикселей составляет 1,4 микрометра.
По данным компании, из-за того, что новые пиксели на 0,2 микрометра больше предыдущих, они поглощают больше света и обеспечивают более яркие и четкие изображения.
Также ISOCELL GN2 предлагает вариант работы в режиме формирования 100-мегапиксельных изображений.
Отмечается, что сенсор позволяет записывать видеоматериалы смартфонами в формате Full HD со скоростью до 480 кадров в секунду или в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.
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