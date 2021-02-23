Во вторник, 23 февраля, экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, который возглавляет комитет по реформам в Украине, призвал грузинскую оппозицию не прекращать протесты.

Об этом он сообщил в ходе видеообращения в социальных сетях.

В частности, он вновь осудил задержание сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

"Мелия, я в этом уверен, выйдет (из заключения - Ред.) очень скоро. Кто его поймал, кто сейчас осуществляет насилие над грузинским народом, они сядут очень надолго", - говорит Саакашвили.

Также в своей речи он добавил, что главное, по его мнению, это развернуть фронт по всей Грузии.

"Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное - это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление", - заявил экс-президент.

Напомним, что представители грузинских властей неоднократно обвинили Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии. "Страна" в своем материале разбиралась, лишат ли Саакашвили регалий в Украине после его призывов к бунту в Грузии.

Также отметим, что ситуация в Грузии обострилась после задержания во вторник Мелия, который является председателем основанной Саакашвили партии. Оппозиция в связи с арестом Мелия анонсировала акции протеста. Евросоюз, США, ОБСЕ призвали политические силы в Грузии к сдержанности и диалогу.