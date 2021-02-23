Посольство США в Киеве отреагировало на вручение подозрения и задержания топ-менеджера ПриватБанка Владимира Яценко и действия правоохранителей против другого бывшего руководителя этого банка. Американски дипломаты поприветствовали такие меры.

Комментарий посольства был опубликован в Фейсбуке вечером 23 февраля.

"Поздравляем НАБУ и Офис генерального прокурора Украины за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия является важным шагом в борьбе с коррупцией", - говорится в посте посольства.

Как писала "Страна", кроме Яценко, Офис генпрокурора вручил подозрение экс-главе правления банка Александру Дубилету.

Мы также сообщали, что бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку Государственный департамент США наградил за успешную борьбу с коррупцией.