Сегодня, 23 февраля, председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что Шевченковский районный суд Киева продолжит рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета 9 марта.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Откладываем судебное заседание на 14:00 9 марта 2021 года", - говорит судья.

В частности, суд на сегодняшнем заседании исследовал ряд документов: различные письма (среди которых - письма о предоставлении информации), запросы, ходатайства о проведении обысков, протоколы осмотров различных жестких дисков, сопроводительные письма, также присутствующие просматривали различные видеозаписи и пр.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, его машина взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Позже "Страна" сообщала, что апелляционный суд Киева оставил Андрея "Риффмастера" Антоненко, одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей.