В среду, 24 января, на дорогах Украины (кроме южных регионов) ожидается гололедица, объявлен желтый (первый) уровень опасности. Горожан призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и КГГА.

Для того, чтобы избежать ДТП во время гололедицы на дорогах водителям дали следующие советы:

соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Также в КГГА дали рекомендации поведения во время гололедицы для пешеходов:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Напомним, из-за гололеда в Киеве травмировались 239 человек за один февральский день.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина на коньках выгуливал младенца в коляске по гололедице.