Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, на какой срок обеспечивает иммунитетом вакцинация от коронавируса.

По его данным, защита организма сохраняется минимум год.

Об этом Ляшко сказал во время брифинга 23 февраля.

Правда, санврач оговорился, что на год иммунитет обеспечивается только если не возникает новой мутации коронавируса.

"Министерство здравоохранения не рассматривает вариант отсутствия иммунитета через шесть месяцев, поскольку, по нашей информации, как минимум на 12 месяцев должен быть иммунитет в случае, если не произойдет какой-то такой мутации, которая не была предусмотрена до этого", - сказал Ляшко.

Также Ляшко добавил, что в проекте бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, предусмотрены средства для закупки вакцины от коронавируса на 2022 год.

Ответ Ляшко на вопрос о длительности иммунитета смотрите с 23:30

Между тем даже в ВОЗ еще точно не знают, как долго сохраняется иммунитет после прививок.

"К настоящему моменту не удалось установить, как долго сохраняется эффект от вакцины. Предварительные результаты исследований показывают, что иммунитет сохраняется в течение нескольких месяцев, но полная его продолжительность еще неизвестна", - заявила неделю назад руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

Также в ВОЗ говорили, что люди остаются восприимчивыми к коронавирусу, несмотря на иммунитет у переболевших.

Ранее "Страна" приводила заявление сотрудницы фонда Сороса "Возрождение" Виктории Тимошевской о том, что эффективность прибывшей в Украину вакцины от коронавируса "Ковишилд" составляет 63%. Это ниже, чем у "АстраЗенеки".

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