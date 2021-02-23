В городе Доброполье Донецкой области 15-летняя школьница не хотела идти на занятия и наглоталась таблеток из домашней аптечки. После этого вместо школы она попала в больницу с отравлением, жизни девочки ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Так, по словам матери школьницы, с утра девочка пожаловалась на плохое самочувствие и призналась, что наглоталась таблеток, чтобы не идти в школу. Таблетки она взяла из домашней аптечки. После этого мать попыталась ей оказать первую помощь, а затем вызвала "Скорую помощь".

На данный момент девочка находит в больнице, ей оказали медицинскую помощь и ее жизни ничего не угрожает. Полиция проверяет все версии события по статье о попытке самоубийства.

Напомним, после того как в Украине участились попытки самоубийства среди подростков Нацполиция просит Минздрав запретить продавать детям лекарства.

Также сообщалось, что народные депутаты Украины хотят запретить продажу любых лекарств несовершеннолетним.