В Киеве уборщик обнаружил в квартире, в которой работал около года, крупную сумму денег и украл их. На месте денег он оставил записку, что якобы они нужны ему для спасения человека и он вернет долг через пару лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в Фейсбуке.

Инцидент произошел в конце прошлого года, когда в полицию обратилась киевлянка, у которой из квартиры пропали деньги. В ходе следствия выяснилось, что 48-летний мужчина, который около года работал в квартире потерпевшей, обнаружил деньги во время уборки и украл их. Сумма была довольно крупной - 15 тысяч долларов и 3 тысячи евро (все вместе около 520 тысяч гривен - Ред.)

Обнаружили подозреваемого в Киевской области, где он жил на съемной квартире, которую снял с помощью чужих документов. Экспертиза подтвердила, что записку, которая была оставлена вместо украденных денег, была написана именно уборщиком.

"Во время неотложного обыска в этой квартире мы обнаружили и изъяли черновые записи фигуранта, мобильные телефоны, сим карты, средства в размере 2650 евро и 8930 долларов США. Другие похищенные деньги он потратил на собственные нужды", - сообщили в полиции.

На данный момент мужчину объявили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под домашним арестом. В случае доказательства вины, уборщику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.



Напомним, в Киеве уборщик из клининговой компании обокрал убранную квартиру. Мужчина украл ноутбук Apple и после этого на работе не появлялся.

Также сообщалось, что в Киевской области задержали уборщицу-домушницу, которая воровала драгоценности из домов, в которых работала.