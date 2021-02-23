Украина планирует отсоединиться от электрической сети с Беларусью и Россией и стать интегрированной частью европейской сети уже до конца 2023 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом во вторник, 23 февраля.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба заявил, что подобный шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом, в том числе и Литвы. При этом Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Кулеба об электростанциях с 23:40

Напомним, , Украина возобновила импорт электроэнергии из России с 1 февраля.

Почему Украина подсаживается на импортную электроэнергию, если своей - в избытке подробно разбиралась "Страна".