Директор программ здоровья фонда Сороса "Возрождение" Виктория Тимошевская сообщила, что эффективность вакцины от коронавируса "Ковишилд" составляет 63%. Это ниже, чем у "АстраЗенеки", которая во время третьей фазы испытаний показала эффективность 70%.

О показателе действенности индийского препарата Тимошевская написала в своем Фейсбуке.

"...К нам летит скорее всего качественный вариант вакцины AZD1222 - именно так называется оригинальная вакцина от Oxford-AstraZeneсa. Вакцина CoviShield от Serum Institute of India имеет эффективность 63%", - сказано в ее посте.

Автор записи добавила, что для защиты от коронавируса нужно сделать две инъекции с промежутком от 4 до 12 недель между первой и второй иммунизацией. Сохраняется вакцина при температуре от +2 до +8, что можно достичь хранением в обычных бытовых холодильниках, которые есть во всех амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

Отметим, что сегодня же главный санврач страны Виктор Ляшко говорил об эффективности в 70% у "Ковишилда".

Напомним, во вторник в Бориспое выгрузили первую партию прибывших из Индии вакцин "Ковишилд".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинцев уже завтра начнут прививать индийским препаратом.