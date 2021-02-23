В среду, 24 февраля, в Украине ожидается переменно облачная погода с перепадами температуры от +11 на западе страны до -19 на востоке. Местами в северных и центральных регионах небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На правобережье страны местами туман, а на дорогах - гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет в западных областях, где ночью прогнозируют 1-4 градуса мороза, а днем - плюсовую температуру от +2 до +11.

В северных регионах осадки, ночью -4-14 градусов, днем потеплеет до -1-7 градусов, в Киеве от 0 до +2.

В центре страны местами осадки, температура воздуха ночью -5-11 градусов, в дневные часы - от 0 до -5.

Вюжных регионах ночью от 0 до -6 градусов, днем от -3 до +1. На Запорожье ночью до -11.

Холоднее всего буде на востоке Украины, где ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -13-19 градусов. Днем там потеплеет 5-8 градусов ниже ноля.

Фото: meteo.gov.ua

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