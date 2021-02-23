Сторонники приговоренного в Одессе к семи годам радикала Сергея Стерненко вечером 23 февраля анонсировали митинг у Офиса президента, чтобы потребовать отменить решение суда. Как выяснилось, массовку для мероприятия собирают за деньги.

Объявления о найме людей на митинг появились в Телеграм-группе "Работа Киев".

В объявлении сказано, что на митинг сегодня в 20:00 по адресу улица Банковая, 11 "нужны молодые люди с 16 лет".

"Сбор на 19:50 возле ОП. Стоим 2 часа. Оплата 250 грн на карту после окончания мероприятия", - говорится в однотипных сообщениях.

Некоторые авторы предложений подработки предлагают приводить друзей и получать за это бонусы.

Для связи от желающих за деньги поддержать убийцу и похитителя Стерненко просят оставлять свои номера телефонов.

Как писала "Страна", в Фейсбуке тоже появился аккаунт этого мероприятия. Им заинтересовались более 1,6 тысяч человек.

Мы также подробно освещали, как радикалу выносили приговор в Одессе.

Между тем после приговора Стерненко стало известно, что Владимир Зеленский предлагал ему должность в правоохранительных органах.