Стало известно, что бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Александр Дубилет (который возглавлял банк до национализации и является отцом экс-министра в правительстве Гончарука Дмитрия Дубилета), которому объявили подозрение в в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, находится не в Украине.

Об этом "Стране" сообщили источники в его окружении.

Таким образом, поскольку Дубилет находится за границей, он является недоступным для следствия. То есть объявление ему о подозрении - это чистая формальность.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой) бывшему замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко.

Также сообщалось, что все подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.