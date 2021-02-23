Центральная избирательная комиссия зарегистрировала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах 28 марта 2021 года. Кандидатуру силача выдвинула партия "Слуга народа" 11 февраля на своем съезде.

О регистрации сообщает на сайте ЦИК управление коммуникации секретариата комиссии.

Вирастюк будет участвовать на довыборах в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Кроме него, в выборах в этом округе будут участвовать Юрий Голиней от партии "Всеукраинское объединение "Платформа общин" и Иосиф Резеш от "КМКС" Партии венгров Украины, которые тоже получили регистрацию 23 февраля.

Всего ЦИК зарегистрировала десять кандидатов.

В одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) зарегистрирован Иштван Добша от "КМКС" Партии венгров Украины, Людмила Дорошенко от "Будущего страны", а также Александр Груздев, Сергей Звагольський, Богдан Мироненко, Александр Тамбулатов и Юрий Третьяк как самовыдвиженцы.

При этом комиссия отказала в регистрации Артему Кирсанову ("Оберег"), потому что он не внес денежный залог. А Александр Дорошенко ("Будущее страны") в округе №87 получил отказ из-за невыполнения условий проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения выборов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как "слуги" выдвигали Вирастюка на довыборы.

Мы также приводил мнение спортсмена о Марусе Зверобой, которая является его конкурентом на довыборах в Раду.