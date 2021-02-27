В субботу на события дня повлияет полнолуние 27 февраля. Всплывут эмоции, которые долгое время подавлялись, постепенно начнут обостряться тайные страхи, правда, большей частью иллюзорные. Могут возникать ситуации недопонимания с окружающими. Делам может мешать невнимательность.

При этом на подъеме будет творческая энергия. Это хороший период, чтобы прислушаться к себе, позаботиться о себе и дать любовь и поддержку.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны сегодня смогут похвастаться какой-то удачной сделкой или выгодным приобретением. Удачными будут дела, которые касаются денег. Вы сегодня станете магнитом для финансовой удачи. Чтобы отблагодарить судьбу, подумайте, кому вы можете помочь и сделайте хотя бы небольшое доброе дело.

Телец (21.04 - 21.05)

На Тельцов свалится целый ворох мелких дел и суеты. Выпутаться из них будет непросто, ведь они засасывают, как болото. Попробуйте взять паузу, отказаться от несрочных и неважных дел. После хорошего отдыха не бросайтесь к списку дел, а подумайте, как действовать эффективнее, чтобы мелочи не пожирали все ваше время.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы в предвкушении какого-то близкого приятного события. Возможно, вы запланировали что-то интересное на выходных. А если нет - еще не поздно подумать, чем бы вы могли себя порадовать в ближайшие дни. Это поможет вам пополнить силы и начать новую неделю во всеоружии.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня придется сражаться за хорошее мнение и репутацию. Будут складываться ситуации, когда вам нужно будет склонить чашу весов на свою сторону, а для этого нужно будет показать себя с лучшей стороны. Что-что, а очаровать вы умеете, вот только подумайте, всегда ли вам нужно держать марку даже перед малознакомыми людьми.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодняшний день может принести приступ меланхолии, когда ничего не хочется и все навевает грусть. Что ж, если вас посетило такое настроение, позвольте себе ничего делать и побыть в нем. Не нужно сразу же пытаться себя взбодрить и развеселить. С уважением отнеситесь к своим чувствам, даже, если они для вас неудобны.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы сегодня смогут плодотворно пообщаться с окружающими. Вам будут удаваться дела, связанные с взаимодействием с другими людьми. Самое время попросить прибавку или повышение, позвать понравившегося человека на свидание, наладить отношения, если вы в давней ссоре.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов сегодня светлый день. Он принесет немало хороших эмоций и приятных впечатлений, которые вам будут дарить даже мелочи. Хотя, половина успеха тут кроется в самих Весах. Представители этого знака Зодиака часто предпочитают обращать внимание на что-то радостное и не зацикливаться на плохом, на том, чего у них нет.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов близкое полнолуние может обострить страхи, которые дремали в последнее время, но никуда не делись. Можно в очередной раз обмануть их, погрузившись в бурную деятельность и встречи с людьми. Еще один вариант - посмотреть на страх прямо. Сформулировать, что именно вас пугает. Как вы будете действовать, если это произойдет. Для таких погружений важно, чтобы рядом был понимающий человек, который поможет вам выкарабкаться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Похоже, что Стрельцы взяли слишком многое на свои плечи в последнее время и исключительно из благих намерений. Однако напряжение, которое вы не замечали раньше, начнет проявляться ближе к полнолунию. Это грозит срывами, раздражительностью, попытками заставить себя переделать все дела. Дайте себе паузу и подумайте, может сопротивление возникает там, от чего нужно отказаться, хоть вы пока не признаетесь в этом.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Козерогов пятница будет достаточно спокойной и размеренной, без потрясений и неожиданных событий. Возможны мелкие ошибки из-за невнимательности, но в целом они не повлияют на что-то важное. Для вас лучшее средство сконцентрироваться - не кофе или энергетик, а полноценный отдых и сон. Позвольте себе набраться сил в ближайшее время.

Водолей (21.01 - 20.02)

Труженикам-Водолеям сегодня выпадет шанс отдохнуть. Постарайтесь провести время так, как это приятно именно вам. Может это будет любимый диван и плед после работы, посиделки с близкими людьми или наоборот поход в шумное и людное место, где можно переключиться с рутины и настроиться на отличные выходные.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб сегодняшний день вызовет двойственные чувства. С одной стороны он принесет хорошие события и новости, с другой - такие, которые заставят побеспокоиться. В конце концов все будет зависеть от того, как вы относитесь к происходящему. От того, на чем вы сосредоточитесь, будет зависеть послевкусие дня.