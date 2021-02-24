Вчера в Одессе дали семь лет праворадикалу Сергею Стерненко - за похищение и пытки в отношении депутата местного райсовета.

История произошла еще в 2015 году, но до приговора ее довели только сейчас.

После оглашения вердикта группа поддержки Стерненко устроила травлю судьи Виктора Попревича, который рассматривал дело. Его начали матерно оскорблять еще в здании суда, а позже в соцсетях развернулась целая кампания против Попревича.

Сторонники Стерненко выяснили, что судья раньше собирал бюсты Ленина и Сталина. Сделав из этого вывод, что служитель Фемиды - якобы тайный коммунист и противник Украины.

Разбирались, что известно про судью, который отправил Стерненко за решетку.

Уехал из Донецка после войны

Судья Приморского суда Одессы Виктор Попревич раньше жил и работал в Донецке - его знали как судью Киевского райсуда (с 1992 года, а с 2003 должность за ним закрепили бессрочно).

В сентябре 2012 года Высший совет юстиции повысил Попревича до заместителя главы Киевского райсуда Донецкой области.

Работать в Одессе он начал с 2015 года после перевода из воюющего Донбасса. В 2017 году Попревич подавался на должность в Верховном суде Украины, но не явился на сдачу анонимного тестирования.

Попревич известен своими смелыми решениями. Так, он отправил разбойников, напавших на инкассаторов, в СИЗО без права залога в 2018 году.

Источники в судейских кругах рассказали "Стране", что на Попревича оказывалось сильное давление по делу Стерненко с требованиями не выносить обвинительный приговор, а затянуть дело.

"Давили всякие так называемые активисты, общественники, даже некоторые коллеги. Просто говорили - затяни дело, отложи в долгий ящик, не выноси приговор, зачем тебе с этим связываться? Но Попревич проявил в случае со Стерненко принципиальную позицию и вынес националисту обвинительный приговор. Из-за этого и травля началась", - говорит источник.

Ленин, Сталин и "Тупик коммунизма"

Виктор Попревич также был известен в Донецке из-за эпатажного поведения.

Так, в 2009 году он украсил свой особняк в Донецке по адресу ул. Олимпийская, 15-А, бюстами Сталина и Ленина, отметив при этом название улицы в своем доме как "Тупик коммунизма".

Об этом сообщала газета "Сегодня".

Как выяснили журналисты, судья привез бюст Сталина из Западной Украины, отреставрировал его, приделав вождю новый нос. Изваяние Ильича Попревич достал в Донецкой области.

По этому поводу после приговора Стерненко Попревича уже обвинили в пророссийских настроениях.

"В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", - написал в Фейсбуке бывший донецкий журналист Денис Казанский.

Однако, судя по "Тупику коммунизма", судья не является ленинцем или сталинистом. Бюсты, которые Попревич разместил у своего дома, выглядят как троллинг. И в этом смысле упреки в коммунизме выглядят странно.

В Одессе снимает квартиру. Декларация судьи Попревича

Анализируя декларацию судьи Попревича за 2020 год видно, что его основным доходом является заработная плата в размере 151 344 грн. За 2019 год судья заработал 719 488 гривен.

В декларации за 2019 год говорится о том, что у судьи осталась квартира площадью 42,40 кв.м и офис в Донецке площадью 41,20 кв.м, записанные на его жену Наталью.

В Одессе он арендует квартиру площадью 62.8 кв.м у Инны Кучеренко. При этом местом регистрации судьи выбрано общежитие территориальной громады одесского горсовета.

Попревич пользуется легковым автомобилем Volkswagen CC 2015 года выпуска, который приобрел в 2018 году у Ларисы Ляцковской.

При этом судья часто ездит в суд на велосипеде.

Попревич - второй справа, участник флешмоба "Bike2Work Odessa". Фото: Думская

В декларации родственных связей в 2016 году Виктор указал, что с женой Натальей не проживает.