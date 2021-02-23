Бывшего генерального прокурора Украины, Руслана Рябошапку, за отставку которого Верховная Рада проголосовала в марте прошлого года, Государственный департамент США наградил за успешную борьбу с коррупцией.

Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Администрация Байдена признает, что мы добьемся успеха в борьбе с этими проблемами (коррупцией - Ред.), только работая вместе с преданными партнерами, включая смелых людей, которые отстаивают усилия по борьбе с коррупцией, и страны, работающие над выполнением своих обязательств по международным антикоррупционным стандартам. По этой причине объявляется новая Международная премия чемпионов по борьбе с коррупцией, которая вручается людям, которые неустанно работали, часто перед лицом невзгод, защищая прозрачность, борясь с коррупцией и обеспечивая подотчетность в своих странах", - говорится в сообщении.

Кроме Рябошапки награду получили еще одиннадцать человек из разных стран мира.

Напомним, Рябошапка, вместе с Климкиным и Данилюком объявили о создании "платформы" для выработки важных для страны решений и формирования некой антикризисной команды.. Согласно мнению экспертов таким образом они пытаются вернуться к власти, насколько это возможно подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что при Рябошапке аттестацией украинских прокуроров на деньги США занималась фирма, которая торгует бананами.