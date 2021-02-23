С 23 февраля Минздрав поделил Украину на карантинные зоны. В частности, Черновицкая область отнесена к красной зоне карантина. Таким образом, на ее территории усилены карантинные ограничения - кафе и рестораны могут работать до 20:00, игровые зоны и внешкольные кружки - под запретом, учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Такие ограничения будут действовать в течение двух недель. Такие же ограничения действуют и в Ивано-Франковской области, которая также отнесена в красной зоне.

К оранжевому уровню, который является предупреждением для регионов, Минздрав отнес Винницкую, Донецкую, Житомирскую, Закарпатскую, Запорожскую, Луганскую и Тернопольскую области. Если в течение недели ситуация с коронавирусом не стабилизируется, эти регионы могут оказаться уже в красной зоне с более жестким карантином.

Остальная часть Украины - в желтой зоне.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минобразования опубликовали правила работы школ во время карантина, который начнется 24 февраля.

Также мы сообщали, что в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer.