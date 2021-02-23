Нахождение националиста Сергея Стерненко, осужденного сегодня на семь лет за похищение человека, в СИЗО Одессы якобы несет "угрозу его жизни и здоровью".

Об этом заявляют адвокаты националиста из компании "Миллер".

Адвокат компании Маси Найем, который защищал Стерненко в суде, подал заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы с просьбой перевести его в Киев.

Также отмечается, что на рассмотрение заявления закон отводит 3 дня.

Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении человека.

"Страна" публиковала фабулу дела о том, как в 2015 году Стерненко похищал и пытал депутата Щербича.

Также мы писали, что фракция "Голос" из-за приговора Стерненко начала сбор голосов за отставку Венедиктовой.