Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану и рассказал ему о своей работе и о целях закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом Креминь написал на своей странице в Facebook.

"Языковой закон не дискриминирует языки национальных меньшинств и иностранные языки на территории Украины; его задачей является искоренение остатков панимперського русификаторского подхода к функционированию и развитию украинского языка, существовавшего до обретения Украиной независимости", - говорится в сообщение уполномоченного.

В свою очередь, посол Румынии отметил важность "сбалансированного подхода в осуществлении языкового и образовательного законодательства Украины в разрезе реализации прав национальных меньшинств, в частности, румынской общины в местах ее компактного проживания в Украине".

Напомним, после вступление в силу закона об украинизации сферы услуг, по стране прокатилась волна языковых скандалов и увольнений. В Кривом Роге без работы осталась сотрудница почты, которая обслуживала клиента на русском языке. В Днепре из-за использования русского языка уволили баристу и закрыли кофейню. В Киеве за использование русского языка начали увольнять кассиров супермаркета.