После того, как приговоренный к семи годам радикал Сергей Стерненко по делу о похищении депутата, призвал своих сторонников устроить митинг на Банковой в Киеве, в Фейсбуке появилась встреча запланированного мероприятия. Сторонники националиста требуют отменить решение суда.

Более 1,6 тысяч человек заинтересовались этой встречей. Начнется она во вторник, 23 февраля, в 20:00 (по Киеву) возле здания Офиса президента на улице Банковой.

"Украина требует отпустить Стерненко. Сегодня Сергею Стерненко дали 7 лет тюрьмы. Приговор дали по делу, которое не касается самообороны Сергея во время третьего нападения на него. Это дело о другом и оно выдумано от начала и до конца. Выдуманная российской агентурой и сшита белыми нитками ватным судьей", - говорится в описании мероприятия.

Напомним, 23 февраля суд приговорил Стернеко к семи годам за решеткой с конфискацией половины имущества. Речь идет о деле относительно похищения в сентябре 2015 года депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. "Страна" следила за событиями в суде в онлайн-материле.

Также мы подробно описывали фабулу дела, по которому суд вынес радикалу приговор.