В Катаре во время подготовки к футбольному чемпионату мира на стройках погибли уже более 6,5 тысяч заробитчан
В Катаре погибли более 6,5 тысяч мигрантов, работающих на строительстве стадионов, отелей, аэропорта и других объектов, которые готовят к проведению в стране Чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Данные приводит британская газета The Guardian, основываясь на данных посольств в Катаре пяти стран, граждане которых работали на местных стройках.
Также издание пишет о том, трудовые мигранты из каких стран чаще всего погибали на связанных с чемпионатом стройках Катара:
- Индия - 2,7 тысяч человек;
- Непал - 1,6 тысяч человек;
- Бангладеш - 1 тысяча;
- Пакистан - более 800 человек;
- Шри-Ланка - более 550 человек.
Известно, что решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре было принято в декабре 2010 года, вскоре после этого в стране началось масштабное строительство, в котором приняли участие до двух миллионов рабочих-мигрантов. Правозащитные организации не раз обращали внимание на нарушение прав рабочих на этих стройках и о плохих условиях труда там.
The Guardian пишет, что власти Катара характеризовали большинство случаев как естественную смерть, при этом внимание к таким смертям не привлекалось и тела оставались без вскрытия, которое установило бы причину смерти.
Также отмечается, что, что на самом деле смертей на стройках может быть гораздо больше, поскольку оказавшаяся в руках журналистов статистика не учитывает данные по рабочим из многих других стран, например, из Кении и Филиппин, мигранты из которых также работают на стройках в Катаре.
Напомним, что чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 21 декабря 2022 года.
Ранее "Страна" писала о том, что Москва недосчиталась 40% мигрантов и людей для уборки снега срочно искали в регионах России.
Также мы сообщали, что в аэропорту Киев задержали мужчину, который вербовал моряков для перевозки мигрантов.