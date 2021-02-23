Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал в кулуарах Верховной Рады принятый нардепами во втором чтении с правками президента Владимира Зеленского законопроект №4531, которые возвращают полномочия исполняющим обязанности министров.

Он заявил, что монобольшинство и их союзники ограничили возможности парламента влиять на кадровые назначения.

Его словам приводит пресс-служба ОПЗЖ во вторник, 23 февраля.

"Кадровый кризис, отсутствие компетентных управленцев у Зе-команды, из-за которых приходится ломать через колено парламент, - это опасный прецедент, который нарушает баланс в системе власти", - сказал сопредседатель ОПЗЖ.

Бойко заявил, что принятием этого законопроекта глава государства исключил парламент из назначений в правительство.

"Сегодня президент и ОП просто исключили парламент из назначений в правительство. Они под видом бумажных процедур провели решение о том, что и.о. министра может просидеть в этой должности сколько угодно. Так было с Супрун (экс-и.о. министра здравоохранения - Ред.), и мы все видели, к чему это привело. И теперь такую же Супрун пытаются посадить в другое министерское кресло. В ситуации, когда кризис в экономике, энергетике, серьезные проблемы с вакцинацией, оставлять и.о., которые не пользуются доверием парламента, нельзя", - сказал Юрий Бойко.

Политик добавил, что принятие законопроекта №4531 создает опасный прецедент, нарушающий баланс в системе власти.

"Этим законом ручное монобольшинство и их союзники ограничили возможности парламента влиять на кадровые назначения. В результате в правительство будут попадать случайные, безответственные люди. Как это уже было при прошлой власти. И от решений этих временщиков будет страдать экономика и граждане. Поэтому фракция ОП-ЗЖ голосовала против. Мы считаем, что сегодня допущена колоссальная ошибка, поскольку парламент сам себя исключил из процесса назначения кадров, формирования правительства и контроля за исполнительной властью", - подытожил Бойко.

Напомним, ранее в законопроект №4531 о госслужбе попытались внести правки, которые практически полностью аннулировали урезание полномочий и.о. министра, предусмотренные вступившим в силу в декабре прошлого года законом. Это позволило бы Юрию Витренко получить полноценные полномочия министра. ("Страна" ранее подробно об этом писала).

После чего Зеленский наложил вето на этот законопроект. А 23 февраля депутаты поддержали документ с правками президента.