В Нигерии террористы застрелили полицейских и выкрали из зоопарка брата министра здравоохранения
На юге Нигерии напавшие на зоопарк боевики похитили его директора, который является младшим братом министра здравоохранения страны. Об этом сообщает NaijaNews.
По данным издания, нападение произошло в городе Бенин-Сити, административном центре южного штата Эдо. Во время атаки был похищен директор зоопарка Энди Эханире - младший брат министра здравоохранения страны Осаги Эханире.
В ходе боестолкновения были смертельно ранены трое прикомандированных правоохранителей. Также сообщается, что никаких требований похитители не выдвигали. Ответственность за произошедшее ни одна из группировок на себя не взяла.
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