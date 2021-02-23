На юге Нигерии напавшие на зоопарк боевики похитили его директора, который является младшим братом министра здравоохранения страны. Об этом сообщает NaijaNews.

По данным издания, нападение произошло в городе Бенин-Сити, административном центре южного штата Эдо. Во время атаки был похищен директор зоопарка Энди Эханире - младший брат министра здравоохранения страны Осаги Эханире.

В ходе боестолкновения были смертельно ранены трое прикомандированных правоохранителей. Также сообщается, что никаких требований похитители не выдвигали. Ответственность за произошедшее ни одна из группировок на себя не взяла.

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