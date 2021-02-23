Во вторник, 23 февраля. в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса - индийская CoviShield, произведенная по лицензии британской компании AstraZeneca.

После этого в Минздраве собрали пресс-конференцию. На вопросы о вакцине и вакцинации ответили замминистра Виктор Ляшко и глава офиса Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко (компания курирует госзакупки вакцины от Covid-19 в Украине).

Собрали ответы чиновников о том, как начнется вакцинация в Украине.

Главные вопросы о старте вакцинации

Куда поедет вакцина и как будут ее распределять. Первыми вакцину получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница. К вечеру и в следующие дни вакцину довезут и в другие регионы.

Вместе с вакцинами в регионы будут отправлены шприцы, боксы для их безопасной утилизации, бланки согласия на вакцинацию и агитационные материалы.

Когда начнется вакцинация. Вакцинация начнется с 24 февраля, после доставки вакцины на склады в областях. Мобильные группы развезут ее по медучреждениям, которые лечат больных Covid-19. В первую очередь прививки буду делать медикам, потом военным в зоне ООС.

Позже записаться в очередь на вакцинацию можно будет онлайн или через семейного врача. Вакцинация будет добровольной.

Как будут вакцинировать "Ковишилдом". На первом этапе вакцинировать будут мобильные бригады, потом заработают прививочные пункты.

Одна мобильная бригада может выполнить около 100 прививок в сутки. При этом "Ковишилдом" нужно вакцинироваться дважды. По инструкции повторить прививку нужно через 28 дней.

Сколько стоит доза CoviShield. В британской компании Crown Agents, которая курирует госзакупки вакцины для Украины, отказались говорить, во сколько обошлась вакцина "Ковишилд".

"Мы находимся под договором о неразглашении, поэтому, к сожалению, я не могу озвучивать цены, поскольку это часть наших переговоров с поставщиком. При этом, я могу подчеркнуть, что она отвечает задекларированной разработчиком цене", - заявила Татьяна Коротченко, глава офиса Crown Agents в Украине.

CovieShield и британская AstraZeneca - одна и та же вакцина? "Это больше вопрос к AstraZeneca, но с их разрешения я могу прокомментировать. AstraZeneca заключила достаточно большое количество лицензионных договоров для производства своей вакцины. Так что разницы тут нет" - сказала Татьяна Коротченко.

"Вакцина произведена по лицензии AstraZeneca. Она производится на площадках Serum Institute, который размещен в Индии. Она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины больше 97%, эффективность - больше 70%.

Иммуногенность - это когда в 97 случаях из ста у человека после прививки вырабатываются антитела. Эффективность - это количество тех, кто заболел после вакцины по сравнению с теми, кто не прививался", - сказал Виктор Ляшко.

Отметим, что ставить знак равенства между "АстраЗенекой" и "Ковишилдом" нельзя - индийская вакцина поставляется только в страны третьего мира. В Евросоюзе ее никто не покупает. Более того, третий этап испытаний в Индии только проходит. Если бы это был 100%-я "АстраЗенека", было бы наоборот.

При этом предприятие-производитель, в отличие от украинских чиновников, не упоминает бренда "АстраЗенека" в названии своего препарата. Поэтому здесь со стороны Минздрава идет явная манипуляция.

Сколько врачей готовы вакцинироваться "Ковишилдом". По словам Виктора Ляшко, опрос показал, что порядка 38% врачей готовы вакцинироваться. При этом он отметил, что нужно учитывать, что многие из них уже переболели коронавирусом и имеют иммунитет.

При этом ранее "Страна" рассказывала, что многие украинские врачи не согласны прививаться этой вакциной, поскольку не уверены в ее эффективности и безопасности.

Будут ли прививать тех, кто уже переболел Covid-19. Рекомендации национальной технической группы экспертов предусматривают, что, если человек переболел, то вакцинацию откладывают на шесть месяцев, потому что это время будет действовать приобретенный иммунитет.

При этом перенесенная болезнь не является противопоказанием и если переболевший выразит желание, то он может привиться.

Как часто надо будет колоть "Ковишилд"? "По нашей информации иммунитет должен быть как минимум 12 месяцев, если не случится мутации, которая не была предусмотрена до этого" - пояснил Виктор Ляшко.

Зачем министр здравоохранения полетел в Индию. "Чтобы решить вопросы логистического характера и помочь ускорить процесс получения вакцины", - сказал главный санитарный врач.

Эффективность 63%. Что известно о самой вакцине

Вакцина "Ковишилд" вчера получила регистрацию в Украине по ускоренной процедуре. То есть без всяческих испытаний.

Точнее, эти испытания, судя по всему, начнутся уже завтра.

"Страна" уже рассказывала об этом препарате. Он действительно сделан по лицензии "АстраЗенеки". Однако имеет совсем другую торговую марку и производителя. И посему регистрационные органы - как отдельных стран, так и международные - рассматривают "Ковишилд" отдельно и выдают на него разрешения.

В этом смысле, как уже говорилось, ставить знак равенства между индийской вакциной и британской - нельзя.

Так, например, британская имеет одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, а "Ковишилд" - нет. Уже по этому важнейшему параметру индийский препарат - это не "АстраЗенека".

При этом "Ковишилд" имеет разрешение ВОЗ на экстренное применение. Но, как видим, ни Евросоюз, ни отдельные его страны, к себе этот препарат не допускают. Что говорит о многом.

Теперь вопрос об эффективности. Ляшко заявил, что она составляет, как и у "АстраЗенеки", 70%. Однако даже в среде "соросят", которые усиленно лоббируют эту вакцину, говорят о меньшем показателе.

Так, вчера директор программ здоровья фонда "Возрождение" Виктория Тимошевская написала пост, в котором сообщила, что эффективность "Ковишилда" - 63%. Это значит, что почти 40% тех, кто получит препарат, могу заболеть коронавирусом.