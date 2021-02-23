Президент Владимир Зеленский предлагал должность в правоохранительных органах националисту Сергею Стерненко, который сегодня был осужден на 7,5 лет заключения за похищение человека.

Об этом заявил адвокат Стерненко Маси Найем.

"Юлия Мендель (заявила, что - Ред.): "Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей".

Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", - написал Найем в соцсети.

Отметим, что пресс-секретарь Владимира Зеленского в комментарии журналистам заявила о том, что президент не предлагал должность Сергею Стерненко.

Также Найем уточнил, что "предлагали должность в одном из правоохранительных органов", а сама встреча была в июне 2019 года и на ней присутствовал в то время руководитель Офиса президента Андрей Богдан, пишет "Украинская правда".

Ранее "Страна" писала о том, что глава украинского филиала фонда Сороса заговорил о санкциях против судебной системы Украины из-за Стерненко.

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