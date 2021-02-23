В Украине 22 февраля зарегистрировали две вакцины от коронавируса: производства CoviShield/AstraZeneca и американской компании Pfizer.

Об этом в ходе брифинга 23 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Вакцинация в Украине проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики Covid: это препарат CoviShield/AstraZeneca… а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал Ляшко.

Отметим, что речь идет о регистрации препаратов для экстренного медицинского применения.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это полмиллиона доз препарата CoviShield, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneka. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран".

Также мы писали о том, что британская компания-посредник отказалась назвать цену индийской вакцины CoviShield, которую привезли в Украину.

Кроме того, сообщалось, что вакцина Pfizer может попасть в Украину уже в марте.