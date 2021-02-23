Сегодня Верховная Рада приняла правки в законопроект, которые возвращают полномочия исполняющим обязанности министров и делают и.о. министра фактически полноценным главой министерства (его еще называют "закон по Витренко"). Отметим, что за данный документ проголосовали в том числе и 18 депутатов от фракции "За будущее" (их называют группой олигарха Игоря Коломойского в Раде), а также депутаты из фракции "Слуги народа", связанные с олигархом.

При том, что ранее они не голосовали.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в законопроекте № 4531 и еще вчера прогнозировала, что его могут принять за счет голосов депутатов, близких к бизнесмену Игорю Коломойскому (их в Раде называют "бородатыми").

По слухам, у олигарха стали более внимательными к просьбам Офиса президента после того, как был задержан один из бывших топ-менеджеров "Приватбанка" и Офисом генпрокурора были выписаны подозрения еще двум фигурантам дела.

Уже после голосования "Страна" опросила депутатов от "Слуги народа", насколько это действительно повлияло на ход голосования.

"Бородатых" вызвали в Офис президента"

По словам источника "Страны" в руководстве фракции говорит, что на группу Коломойского было оказано давление.

"По моей информации, "бородатых" еще в четверг вызывали в Офис президента для проработки и очень жестко "крепили". Насколько я понимаю, ребята поняли, что больше "петлять" не получится. И без них голоса собираются, а из-за неголосования будут проблемы. Уж не знаю, какие аргументы шли в ход, но для Зеленского это (принятие законопроекта - Ред.) была мегапринципиальная позиция. И эта группа решила не "драконить" президента", - рассказал источник.

По его мнению, законопроект №4531 показал, что ОП укрепил влияние в Раде и собрал заново монобольшинство, присовокупив "Доверие" и "За будущее".

"Все будет как и раньше. Яценко не при чем"

В тоже время, народный депутат от "Слуги народа", которого относят к группе Коломойского отрицает, что ее позиция по отношению к Офису президента поменялась.



"Для ОП и лично президента эта история оказалась важнее, чем она есть на самом деле. И выглядит наше сопротивление таким образом, как будто парламент взялся поучать президента, а это неправильно", - заявил он.

При этом он не считает, что Витренко будут пробовать назначить полноценным руководителем министерства в ближайшее время. "Не вижу шансов протащить его в министры. Сегодня был компромисс (между сторонниками и противниками Витренко в правительстве - Ред.) Если у него есть видение работы Минэнергетики, пусть реализовывает, но не как министр", - комментирует источник.

Он также отрицает влияние случая с экс-замглавы "Приватбанка" Владимира Яценко.

По его словам, голосование за законопроект №4531 "не показатель" укрепления дисциплины в монобольшинстве и совместной работы людей Коломойского с остальными группами влияния во фракции СН. Мол, все будет как и раньше: "одни законопроекты будут собирать по 300 голосов, другие - меньше 226".