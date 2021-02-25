В четверг, 25 февраля, наступит 14-й лунный день в знаке Льва. Период будет благоприятным для активных и целеустремленных людей, которые не привыкли сидеть на одном месте.

Все амбициозные проекты и решения сегодня ждет успех, однако для сомневающихся представителей Зодиака нынешние лунные сутки могут оказаться непродуктивными. Например, для Раков, Дев и Козерогов, которым звезды рекомендуют отказаться от меланхолии и побороть уныние.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки сегодня осознают, что в их жизнь приходит новая реальность, события могут показаться вам немного нелепыми. Вы не знаете как реагировать, поэтому медлите и позволяете нерешенным вопросам накладываться друг на друга. Постарайтесь разрешить рабочие нюансы с коллегами, воспользуйтесь их советом, обратитесь за помощью к домочадцам. Вам станет легче, когда вы признаетесь окружающим, что нуждаетесь в отдыхе или поддержке.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо понимать, что ваш внутренний мандраж и чувство неопределенности пройдут только весной. Пока у вас нет целостной картины, постарайтесь взять от февраля максимум - заботьтесь о своем образовании, здоровье и социальных связях. Развитие в этих сферах поможет понять, какой год вас ждет впереди и как справиться с сумбурными событиями вашей жизни. Будьте максимально вовлеченными в планирование будущего вашей семьи, работайте на перспективу и не зацикливайтесь на проблемах.

Козерог (22.12 - 20.01)

Февраль должен стать для вас динамичным месяцем и периодом плодотворного общения с вдохновленной командой энтузиастов. Сегодняшний день для вас особенный - нужно постараться устоять на гребне волны и при этом удержать энергетический баланс. В вашей жизни уже очерчивается картинка о потенциальных возможностях - нужно только не допускать пассивности и постараться не нервничать.

Для огненных знаков (Овнов, Львов и Стрельцов) лучшим лекарством от нахлынувшей грусти сегодняшнего дня может стать физическая нагрузка. Займитесь спортом или генеральной уборкой.

Скорпионам и Рыбам звезды советуют направить основной поток энергии на информацию. Сегодня даже заголовок в газете или подслушанная беседа могут сыграть большую роль в положении дел.

Тельцам, Близнецам, Весам и Водолеям необходимо быть трудолюбивыми и делиться своими идеями с окружающими. Сегодня начальство может бдительнее приглядываться к вашей работе.

Ранее "Страна" публиковала общий астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 февраля.

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