В среду, 24 февраля, вакцина от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства, которая сегодня прибыла в Украину, на 11 автомобилях отправится в регионы страны. Среди первых областей, которые получат препарат: Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга во вторник, 23 февраля.

"Первые семь областей, которые получат вакцину, это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница. Кажется, все (в сумме шесть регионов называется - Ред.)", -сказал Ляшко.

Однако ранее Ляшко заявлял, что вакцины развезут в день прибытия и среди регионов, которые получат препарат в первый день, называл еще и Полтавскую область. Вместе с вакцинами в регионы будут отправлены шприцы, боксы для их безопасной утилизации, бланки согласия на вакцинацию и агитационные материалы.

Напомним, 23 февраля в Украину из Индии прибыло полмиллиона доз вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield). Зарегистрировали препарат в Украине за день до прибытия.

Также сообщалось, онлайн-регистрация на вакцинацию от коронавируса в Украине может начаться уже 1 марта.