В британской компании Crown Agents отказались назвать цену вакцины CoviShield, которую сегодня привезли в аэропорт "Борисполь".

Отказ прозвучал 23 февраля на пресс-конференции Минздрава в Киеве.

"Мы находимся под договором о неразглашении, поэтому, к сожалению, я не могу озвучивать цены, поскольку это часть наших переговоров с поставщиком. При этом, я могу подчеркнуть, что она отвечает задекларированной разработчиком цене", - заявила Татьяна Коротченко, глава офиса Crown Agents в Украине.

При этом Коротченко и главный санврач Виктор Ляшко поблагодарили британское посольство в Украине за содействие в поставках индийской вакцины.

Отметим, что Crown Agents с января получила полномочия по закупке коронавирусных вакцин для Украины.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это полмиллиона доз препарата CoviShield, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneka. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран".

Также мы писали о том, чем известна компания Crown Agents, которой отдали поставки вакцин в Украину.