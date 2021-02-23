Президент Владимир Зеленский назначил на должность главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку советника руководителя Офиса президента Руслана Магомедова. Об этом говорится в тексте Указа президента №69 / 2021, опубликованном на сайте главы государства во вторник, 23 февраля.

"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в Указе президента.

Кандидатуру Руслана Магомедова на эту должность предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов.

Из открытых источников известно, что Руслан Магомедов был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс", был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management, которая принадлежала бизнесмену Леониду Юрушеву.

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