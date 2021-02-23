В среду, 24 февраля, в Украине начнется вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства, который сегодня прибыл в Украину.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга во вторник, 23 февраля.

В Украину прибыло полмиллиона доз вакцины CoviShield, после этого ее доставили на склад "Укрпромпостач" для входного контроля. Затем партия будет распределена для каждого региона Украины и сразу 11 автомобилей начнут ее доставку на областные склады, вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций, боксы для их безопасной утилизации, а также раздаточные и агитационные материалы.

Ляшко о прибытии вакцин с 3:00

Ранее сообщалось, что в день развозки препарат получит Киев и шесть областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая. Остальные регионы должны получить вакцину на следующий день.

Онлайн-регистрация на вакцинацию от коронавируса в Украине может начаться уже 1 марта. Записаться можно будет с помощью приложения "Дiя" или через контактный центр Минздрава.

Также "Страна" подробно разбиралась, чем известна вакцина CoviShield, в чем плюсы и минусы препарата.