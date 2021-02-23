23 февраля Приморский суд Одессы признал виновным радикала Сергея Стерненко в похищении и пытках депутата райсовета Сергея Щербича в 2015 году. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Стерненко утверждал, что в деле нет состава преступления. Прокуратура просила 8 лет тюрьмы.

После вынесения приговора у здания, где проходило заседание, начались беспорядки. Группа поддержки Стерненко не выпускала автозак с ним из суда, начались столкновения. В итоге Стерненко все же вывезли.

После этого он позвал своих сторонников прийти к Офису президента к 20:00.

"Страна" ведет онлайн акции сторонников Стерненко. Материал обновляется.

Прямая трансляция митинга

21:11 Периодически полиция применяет слезоточивый газ. Есть задержанные. Протестующие бросают в правоохранителей снежки, файеры, дымовые шашки.

21:09 В полицию бросают снег и мандарины. Натиск продолжается. "Пропускай!" - скандируют в толпе. Под Офисом президента давка.

21:06 Видео столкновений на Банковой.

21:04 Полицию откровенно провоцируют. С бойцов пытаются срывать шлемы, перед их лицами зажигают файеры и держат, чтобы ослепить правоохранителей, стоящих в передних рядах. Другие "активисты" бросают файеры в тыл полицейским.

21:03 На Банковую пришел скандальный экс-нардеп Владимир Парасюк.

20:59 Протестующие бросают файеры прямо в правоохранителей. Обстановка накаленная. Полиция пока сдерживает толпу.

20:57 Часть протестующих напирают на полицию. Точечные стычки ужесточаются.

20:54 Поют гимн Украины.

20:51 Зажгли файера.

20:49 Протестующие напирают на кордон полиции. Скандируют "Стерненку - волю!"

20:47 Раздался звук, похожий на петарду или выстрел. Женщины в толпе кричат.

20:45 Полиция оттесняет протестующих. Периодически они пытаются прорваться, а полиция отбрасывает их. В полицию летят снежки.

20:40 Полиция перешла в наступление и оттеснила националистов от ворот Офиса президента. Они кричат "Ганьба!

20:34 Столкновения продолжаются.

20:30 Собравшиеся пытаются прорваться к ОП. Начались столкновения с полицией.

20:29 Нацкорпуса на акции не видно. Также о Стерненко не пишут на медийных площадках партии. То есть уличную активность в пользу одесского радикала у Билецкого поддерживать не будут.

20:23 Сторонников Стерненко так и не пустили к Офису президента. Доступ со всех сторон перекрыт.

20:20 Участники акции спели гимн после чего проскандировали: "Киев, вставай". Про дальнейшие действия пока не сообщают, ждут чтобы было больше людей

20:17 Под Офисом президента сейчас так.

20:10 По состоянию на 20:10 под Офисом президента собралось порядка 300-400 активистов, которые кричат "Стерненко волю", "Аваков - черт" и националистические лозунги.

20:09 Участников акции не пропускают к ОП и со стороны улицы Институтская.

"Нас не хотят пускать на территорию ОП, поэтому мы все собираемся на пересечении Банковой и Институткой и ждем, когда здесь будет критическая масса людей, тогда мы и скажем, что будем делать дальше. Здесь сегодня будет очень много людей, власть перешла рубикон. Прошу вас, пока не провоцировать полицию",- заявили организаторы акции.

Сейчас собравшиеся просто стоят и скандирую: "Свободу Стерненко!", "Аваков черт!", "Зелю - геть!"

20:07 К Офису президента, где в 20:00 запланирована акция с требованием освободить осужденного сегодня Стерненко, стягивают силовиков.

20:04 Полиция Житомирской области прокомментировала сегодняшние стычки на митинге сторонников Стерненко.

"Во время массового мероприятия участники демонстрировали намерение поджечь принесенные с собой шины. На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им. Поэтому двух участников акции полицейские доставили в отдел для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия".

19:55 "Стерненко - свободу!" - кричат участники акции.

19:45 У ОП все уставлено автозаками. Их здесь около двух десятков.

19:30 На митинг за Стерненко под Офис президента созывают массовку за 250 гривен. Объявления о найме людей на митинг появились в Телеграм-группе "Работа Киев".

19:24 Житомирская полиция забрала у сторонников Стерненко шины, которые они принесли с собой.

19:22 В Житомире на подобной акции произошли стычки с правоохранителями.

19:20 В Харькове возле областной государственной администрации прошёл митинг в поддержку Сергея Стерненко. Организаторы акции анонсировались повторный протест, который состоится завтра на этом же месте.

19:19 На странице Стерненко призвали участников акции собраться на пересечении Институтской и Банковой из-за перекрытого доступа к Офису президента. Затем шествие пойдет под ОП.

19:17 В Киеве перекрыли подход к Офису президента.

19:15 Экс-депутат Татьяна Ченовол, которую обвиняют в умышленном убийстве времен Майдана, собирается прийти на Банковую поддержать Стерненко.