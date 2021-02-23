Волну детских и подростковых суицидов, которые в последние недели происходят в Украине, прокомментировала "Стране" Анастасия Дьякова, cоветник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре – министре цифровой трансформации Украины и создатель образовательного проекта #stop_sexтинг.

"В последнее время в информационном пространстве появляется много новостей о самоубийствах среди детей и подростков. К нам обращаются родители и учителя, которые отмечают, что некоторые дети совершают суицидальные действия после просмотра новостей о таких случаях в СМИ. Например, в случае с детьми из Умани: они хотели обратить на себя внимание родителей и узнав в новостях, что перед этим девочки из Боярки отравились определенной дозой таблеток – выпили меньше, чтобы просто "напугать" родителей", - рассказала "Стране" Анастасия Дьякова.

По ее словам, тема детских суицидов требует освещения, но не пропаганды таких действий как способа легкого решения проблем

"Освещение темы суицида необходимо с целью предоставления полной, объективной и достоверной информации о наличии общественной проблемы. Но важно не пропагандировать эти действия как легкое решение проблем, не показывать методы совершения суицида (не называть препарат, не рассказывать о методах таких случаев и прочее) и не травмировать детей рассказами об этих историях", - уточнила Анастасия Дьякова.

Она также прокомментировала петиции, которые подают украинцы после волны детских самоубийств, с требованием запретить TikTok, где в том числе размещаются опасные челленджи, способные подстрекнуть детей к суициду.

Анастасия Дьякова проводит яркую аналогию с автомобильными авариями.

"Каждый день на дорогах случаются аварии, но мы не запрещаем автомобили", - считает она.

И добавляет, что важно не запрещать что-то, а работать над предотвращением негативных последствий.

"Мы даем маленьким детям в пользование гаджеты и они тут же регистрируются в соцсетях. Не берем во внимание тот факт, что по правилам большинства соцсетей регистрация разрешена с 13 лет, а в некоторых - с 17. Если при этом мы не рассказываем им о правилах, рисках и последствиях - это можно приравнять к тому, что мы садим маленького ребенка за руль", - отметила Дьякова.

По ее мнению, не нужно запрещать детям пользоваться соцсетями. Но обязанность родителей, как только ребенок начинает пользоваться гаджетом, развивать в нем критическое мышление, устанавливать доверительные отношения, рассказывать о рисках в интернете.

Впрочем, по ее мнению, роль так называемых "групп смерти" в подталкивании детей к самоубийствам не так велика. Такие группы могут стать лишь дополнительным катализатором, если у ребенка уже есть психологические проблемы.

"Сейчас множатся догадки и домыслы, и желание спихнуть вину на интернет и игры - морально так проще (виновно что-то внешне). Но психологи выделяют три главные причины самоубийств, и они никак не связаны с соцсетями", - отмечает Анастасия Дьякова.

Первая причина детских самоубийств - подавленное психологическое состояние ребенка. Депрессия, панические атаки – симптомы, с которыми нужно максимально быстро обращаться к психологу или психиатру.

Анастасия Дьякова отмечает, что психологические проблемы обострились и участились в период ковид: "Специалисты прогнозировали этот всплеск ещё год назад. Сложно в турбулентности, рамках, страхе всем – не только взрослым".

По ее словам, важно обращать внимание на психологическое состояние себя и ребенка, и не затягивать с походом к врачу.

Вторая возможная причина детских самоубийств - напряжённые отношения с родителями, учителями и одноклассниками, нераздельная любовь. Взрослым может казаться, что это мелочи, но для детей это катастрофа. При таких обстоятельствах дети всегда готовятся и практически всегда другие дети знают про эти планы.

"Очень важно говорить детям, что если они узнали о таких размышлениях/планах других детей - нужно максимально быстро рассказать родителям, даже если ребенок просит никому не говорить. Научите их, что такое плохие и хорошие секреты", - рассказала Дьякова.

Третий вид самоубийств - резкие спонтанные случаи. Их предупредить сложнее всего. Но в них максимально важно наличие человека в жизни ребёнка, которому он доверяет и к которому не стыдно и не страшно прийти с любой даже самой "страшной" проблемой.

"Отдельный вопрос про онлайн. Ждём заключение следствия, но пока нет подтверждённых случаев, которые случились в результати опасных онлайн игр. Вместе с тем, обычные онлайн-игры, в которые играют все дети, сильно стирают у них грань "реально - не реально" и дают ощущение, что если "умер", то все равно будет следующая "жизнь" (жизнь в онлайн игре)", - добавила Анастасия Дьякова.



По ее мнению, даже опасные онлайн-игры не нанесут вреда детям со стабильным психологическим состоянием.

"Вредные видео - это зерна, которые или засыхают, или вырастают. То есть если ребёнок психологически в хорошем состоянии, у него хорошие доверительные отношения с близкими и в школе, есть интересная жизнь вне школы, то шансов такому "зерну" прорости - значительно меньше", - анализирует Дьякова.

Напомним, в TikTok появился смертельно опасный челлендж под названием "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". Речь идет о препарате "Дротаверин", который в таком количестве может привести не только к большим проблемам со здоровьем, но и к смерти.

Мы сообщали, что 16 февраля в лицее Боярки две 12-летние ученицы приняли большое количество таблеток "Дротаверина" , в результате одна из девочек умерла. Уже на следующий день аналогичный случай произошел в Умани, где две школьницы наглотались таблеток, но обе выжили. 18 февраля в Киеве 15-летний мальчик съел таблетки и попал в больницу, а врачи начали говорить о моде на суицид среди подростков.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, не связана ли прокатившаяся по Украине волна детских самоубийств с так называемыми группами смерти и как можно уберечь своего ребенка.