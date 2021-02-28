В марте весна вступит в свои права. Морозы будут только по ночам и то не всегда, а днем воздух прогреется до +3...+9. На юге будет больше солнечных дней, на западе - затянут дожди.

Узнали, какой будет погода в Украине в первом весеннем месяце. Читайте прогноз погоды на март для Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Погода в Киеве

В марте погода в столице будет переменчивая, но морозов днем почти не будет. Синоптики прогнозируют от +3 до +10 днем и в среднем -2...+2 ночью.

Март начнется с +10 и солнца. Такая погода продержится несколько дней, а 5-6 марта придет краткое похолодание с -3 днем и -7 ночью.

На 8 марта в Киеве может идти снег с дождем, днем +2, ночью - 2, так что возможен гололед.

Далее наступит полоса пасмурной погоды, будет идти дождь, иногда с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +3...+9. Ночью также обещают плюс: +1...+2. Иногда будет небольшой мороз -1...-3.

Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo

Погода в Одессе

В Одессе в марте морозы отступят, разве, что пару дней в месяце небольшой минус обещают ночью. Средняя дневная температура +7...+8, ночью +3...+4.

Часто будет выглядывать солнце, но иногда будут идти небольшие дожди.

Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo

Погода во Львове

Самые теплые дни порадуют жителей Львова в начале месяца. На 2-3 марта синоптики прогнозируют солнечную погоду до +11 днем и до +2 ночью.

Далее на несколько дней температура снизится до 0...+2 днем и -3...-6 ночью.

Затем потеплеет до +7...+9 днем, ночью также будет плюс. Такая погода продержится практически до конца месяца. Преимущественно будет пасмурно, время от времени будут идти дожди.

Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo

Погода в Харькове

В Харькове дневные морозы в марте практически отступят. Месяц начнется с +3...+7 днем. При это на долгих выходных с 6 по 8 марта днем обещают 0...-1. Будет срываться снег.

Далее термометры днем покажут +3...+7, ночью 0...-6. Ближе к концу марта днем потеплеет до +8...+9, ночью 0...+2.

Прогноз погоды в Харькове от Gismeteo

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