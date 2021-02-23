После того как суд приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы, глава украинского филиала соросовского фонда "Возрождение" Александр Сушко поинтересовался, может ли СНБО наложить санкции на судебную систему.

Соответствующий пост во вторник, 23 февраля, он опубликовал в Facebook.

"А СНБО не может как-то наложить санкции на судебную систему или на ее отдельные институции? Из-за определенных угроз национальной безопасности?" - написал Сушко.

Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении человека.

"Страна" публиковала фабулу дела о том, как в 2015 году Стерненко похищал и пытал депутата Щербича.

Также мы писали, что фракция "Голос" из-за приговора Стерненко начала сбор голосов за отставку Венедиктовой.