После того, как суд приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы, фракция "Голос" начала сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Нардеп назвала приговор Стерненко "пророссийским реваншем", а самого радикала - "первым политзаключенным Зеленского".

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненко, не вправе занимать должность генерального прокурора", - заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении человека.

"Страна" подробно писала, как Стерненко похищал и пытал депутата Щербича и публиковала фабулу дела.