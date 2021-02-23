Корниенко объяснил, поддержат ли "слуги" законопроект Порошенко, позволяющий запрет УПЦ через суд
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Стране" будет ли партия президента голосовать за законопроект лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко (под которым подписались и "слуги") о возможности запрета религиозных организаций через суд.
Суть ответа - за проект Порошенко может быть и не будет, но за какой-то похожий - вполне.
"Если речь идет о, так называемом, законе о "коллаборантах", то у нас есть альтернатива и там точно нет о религиозных организациях, я его читал. Если это закон о информационной безопасности, то думаю, что к нему тоже будет альтернатива. Насчет всех инициатив партии "Европейская солидарность", у нас, скорее всего, будут альтернативные законопроекты. Основные подписывают наши депутаты, это правда, но мы, наверное, будем говорить об альтернативных и искать консенсус в комитете, возможно, делать комитетскую версию. Потому что мы выходим из того, что те проекты, которые предлагают коллеги, в чем-то нас не устраивают. Поэтому мы будем предлагать свои подобные проекты", - заявил Корниенко.
Напомним, основным автором этого законопроекта является бывший президент Украины Петр Порошенко. Также под проектом подписались другие члены фракции "Европейская солидарность", депутаты "Голоса", групп "Доверие" и "За будущее" и несколько "Слуг народа", в частности Никита Потураев и Елизавета Богуцкая. В случае его принятия власти могут ликвидировать "Украинскую православную церковь".
Также мы разбирались, как Порошенко и "слуги народа" готовят почву к запрету УПЦ решением суда.