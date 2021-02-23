Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Стране" будет ли партия президента голосовать за законопроект лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко (под которым подписались и "слуги") о возможности запрета религиозных организаций через суд.

Суть ответа - за проект Порошенко может быть и не будет, но за какой-то похожий - вполне.

"Если речь идет о, так называемом, законе о "коллаборантах", то у нас есть альтернатива и там точно нет о религиозных организациях, я его читал. Если это закон о информационной безопасности, то думаю, что к нему тоже будет альтернатива. Насчет всех инициатив партии "Европейская солидарность", у нас, скорее всего, будут альтернативные законопроекты. Основные подписывают наши депутаты, это правда, но мы, наверное, будем говорить об альтернативных и искать консенсус в комитете, возможно, делать комитетскую версию. Потому что мы выходим из того, что те проекты, которые предлагают коллеги, в чем-то нас не устраивают. Поэтому мы будем предлагать свои подобные проекты", - заявил Корниенко.

Напомним, основным автором этого законопроекта является бывший президент Украины Петр Порошенко. Также под проектом подписались другие члены фракции "Европейская солидарность", депутаты "Голоса", групп "Доверие" и "За будущее" и несколько "Слуг народа", в частности Никита Потураев и Елизавета Богуцкая. В случае его принятия власти могут ликвидировать "Украинскую православную церковь".

Также мы разбирались, как Порошенко и "слуги народа" готовят почву к запрету УПЦ решением суда.