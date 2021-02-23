Правительство Канады по примеру Австралии собирается принять законопроект, который обяжет компанию Facebook платить новостным агентствам, ссылки которых размещают пользователи в социальной сети.

Об этом пишет Reuters.

После того, как подобный законопроект, требующий от Facebook и Alphabet Inc Google платить местным изданиям за ссылки на новости, предложили в Австралии, компания Facebook заблокировала весь местный новостной контент в своем сервисе. Министр канадского наследия Стивен Гильбо, который отвечает за разработку подобного законопроекта в своей стране, осудил реакцию компании.

"Я подозреваю, что скоро у нас будет пять, 10, 15 стран, принимающих аналогичные правила ... собирается ли Facebook разорвать отношения с Германией, с Францией?" - сказал Гильбо.

По его словам, Канада может последовать примеру австралийской модели и потребовать, чтобы Facebook и Google заключили сделки, чтобы заплатить новостным агентствам. Или же поступить по примеру Франции, где есть требования, согласно которым крупные технологические платформы должны открывать переговоры с издателями, которые ищут вознаграждение за использование новостного контента.

Кроме того, по информации издательства, еще в прошлом году СМИ Канады предупреждали, что если правительство ничего не решит, то может произойти сбой работы медиарынка. Австралийский подход позволит издателям получать 620 миллионов канадских долларов в год (около 137 258 796 72 гривень), в то время как если бездействовать, то страна потеряет 700 из 3100 рабочих мест в печатной журналистике.

Напомним, после новых ограничений на Facebook в Австралии набирает популярность социальная сеть LITT.

Также сообщалось, что новая социальная сеть Clubhousе становится все более популярной. Однако стать пользователями соцсети можно только по приглашению.