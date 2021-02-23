Третиьм фигурантом, которому Офис генпрокурора вручил подозрение по делу "ПриватБанка", является экс-руководительница одного из подразделений даного банка Елена Бычихина.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко во вторник, 23 февраля.

"Третий фигурант, которому вручено подозрение по делу Приватбанка - это Елена Бычихина, экс-руководительница одного из подразделений Приватбанка. Двое других - это бывшие глава Приватбанка и его первый зам Александр Дубилет и Владимир Яценко. Речь идет об убытках на 136 миллион гривен", - написал бывший народный депутат.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой) бывшему замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко.

После этого его задержали в "Борисполе". "Страна" подробно описывала, кто такой Владимир Яценко.

Во вторник, 23 феврля, стало известно, что Офис генпрокуроа вручил подозрение экс-главе правления банка (вероятно, речь идет об Александре Дубилете, который возглавлял банк до национализации и является отцом экс-министра в правительстве Гончарука Дмитрия Дубилета).

Еще одно подозрение, по данным Офиса генпроуроа объявили бывшей начальнице департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица (вероятно, речь идет о Елене Бычихиной).

Все подозрения касаются растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.