Минобразования в Украине утвердило типовую образовательную программу для учеников 5-9 классов. В ней предусмотрено, что школьники 5-6 классов должны изучать "Этику", "Культуру добрососедства" или иной курс нравственной направленности. В ведомстве пояснили, что на этих дисциплинах детей должны учить быть ответственными гражданами и уважать права человека.

Об этом со ссылкой на Минобразования сообщает "Интерфакс-Украина".

"Учебное заведение с учетом образовательных потребностей учащихся, при утверждении своей образовательной программы, принимает решение о включении в нее одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства", другой курс нравственной направленности или изучение соответствующих вопросов в рамках интегрированного курса "Здоровье, безопасность и благополучие", - сообщили в Минобразования.

В содержании этих программ должны быть раскрытыми вопросы эмоционального здоровья, развития личности и ее психических процессов, эмоционального интеллекта, особенности поведения и его последствий, эффективного общения, самоконтроля, буллинга и противодействия его проявлениям, критического отношения к информации.

Также ученикам должны рассказывать о социальном здоровье, семье и отцовстве, моральных и этических ценностях, жизненной самоидентификации, смысле жизни, поддержке лиц с особыми потребностями, принятии различий между людьми, толерантном отношении к взглядам и убеждениям.

Кроме того, в рамках курсов должны быть сформированы умения действовать как ответственный гражданин, брать конструктивное участие в общественной деятельности, проявлять терпимость и понимание различных взглядов, убеждений, создавать атмосферу доверия, работать в команде, отстаивать интересы личного, семейного и общественного благосостояния, соблюдать правила безопасного, ответственного и этического поведения.

Также должно быть сформировано уважение прав человека, уважение к себе и другим лицам, восприятие демократических ценностей, осознание необходимости социальной справедливости, ответственность за личное и общественное благосостояние, готовность к сотрудничеству, настойчивость, честность, терпимость, отзывчивость, этическое и ответственное отношение к интеллектуальной собственности.

Напомним, в Украине начали пошагово подключать школы к электронным дневникам и журналам.

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