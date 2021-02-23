В биосферном заповеднике Херсонской области "Аскания-Нова" снова массово гибнут птицы, среди них и утка Огарь, которая занесена в Красную книгу Украины. На месте происшествия начали эпизоотическое расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы на своей странице в Facebook во вторник, 23 февраля.

Так, специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:

кряква - 38;

утка огарь (краснокнижная) - 32;

грачи - 75;

галки - 42.

На данный момент на месте началось эпизоотическое расследование, по результатам которого позже будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, в январе в заповеднике "Аскания-Нова" на протяжении недели погибли 185 серых журавлей, этот вид птиц находится в Красной книге Украины.

Позже в Национальной полиции области сообщили, что одной из причин гибели пернатых могло стать отравление химикатами. По одной из версий, журавли могли питаться обработанным химикатами зерном, которое фермеры посеяли для борьбы с грызунами.